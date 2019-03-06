“التنفيذ” توقف خدمات شركة أغذية شهيرة باعت منتجات منتهية الصلاحية بملايين الريالات

أصدرت محكمة التنفيذ بجدة قراراً بوقف خدمات شركة أغذية شهيرة؛ لبيعها أغذية منتهية الصلاحية، ووجود مطالبات مالية بملايين الريالات عليها لشركات أخرى.
وذكرت مصادر أن شركة الأغذية كانت باعت مواد غذائية منتهية الصلاحية لشركتين أخريين، وعندما تبيّن للشركتين أن هذه الأغذية فاسدة، طالبتا الشركة برد المبالغ التي دُفعت (حوالي 5.6 مليون ريال) إلا أنها رفضت، فقامت الشركتان وفقاً لـ”عكاظ” برفع دعوى قضائية ضدها.
وقضت المحكمة التي نظرت القضية بأن تدفع الشركة المبالغ المذكورة للشركتين إلا أنها تهربت من دفع تلك المبالغ، ما دفع ممثلي الشركتين لتقديم طلبين لمحكمة التنفيذ التي قضت بتجميد خدمات الشركة لإجبار القائمين عليها على تسديد ما عليهم من مطالبات.