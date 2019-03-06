طبيب جلدية محذرا من مستحضرات “أبو ريالين”: بها مواد خطيرة ومسرطنة

حذر أحد أطباء الجلدية بالمملكة من استخدام مستحضرات التجميل المقلدة ورخيصة السعر؛ خاصة تلك التي تباع في “محلات أبو ريالين” أو “محلات التخفيضات” لما فيها من مواد مسرطنة تشوه الوجوه.
وقال الدكتور هيثم شاولي، إن السيدات يقدمن على استخدام كريمات التجميل والمساحيق المقلدة لسعرها المنخفض وضعف وعيهن الصحي بخطورتها، لافتا إلى أن تلك المستحضرات تحتوي على تركيبات خطيرة على الصحة والسلامة، وتسبب آثارا جانبية خطيرة.
وبين أن المعهد النرويجي للصحة العامة رفع تقارير عن المستحضرات المقلدة وتأثيراتها على المستهلكين طبقا للبلاغات التي وصلته، والتي كان أخطرها صبغات الأكسجين للشعر وما سببته من أعراض حساسية جلدية شديدة كالاحمرار والأكزيما والحكة في فروة الرأس وتورم شديد في مقدمة الرأس وحول العينين.
ولفت وفقا لـ”عكاظ” إلى أن مرطبات بشرة الوجه والجسم كانت أكثر المستحضرات التي استقبل عنها المعهد النرويجي بلاغات بالأعراض الجانبية لها، وكانت أغلب الشكاوى هي طفح جلدي وحكة واحمرار في البشرة وجفافها وتشققها وتقشرها.
ودعا شاولي السيدات إلى ضرورة استخدام المواد الآمنة من المراكز المعروفة عالميا للحفاظ على سلامتهن.