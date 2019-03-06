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أخبار محلية > مسؤول بـ”العمل”: مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول
06/03/2019   1:05 م

مسؤول بـ”العمل”: مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

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كشف مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إجراء مفاوضات متقدمة لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول.

وأوضح مدير العلاقات العمالية بالإدارة العامة بالعلاقات الثنائية الدولية بالوزارة ياسر العتيبي، خلال ملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، أن هذه الدول هي النيبال ولاوس من آسيا، وغانا ونيجيريا من إفريقيا.

من جانبه، قال وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الزهراني، إن 68% من الوافدين يتقاضون أجوراً منخفضة، لوجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل. وفق “أخبار 24”.

مسؤول بـ”العمل”: مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

أخبار محلية
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