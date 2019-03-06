بالصور.. تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني بالروضة التاسعة بالخرج

ساهمت الروضه التاسعة بتعليم الخرج في تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني من قبل مسؤله الأمن والسلامة أ. شريفة العتيبي والمرشدة الصحيه أ.فاطمه الخليفه و بحضور منسوبات الروضةوطالبات الميداني وأطفال الروضة وذلك يوم الاثنين الموافق١٤٤٠/٦/٢٧هـ بعمل شرح مبسط عن زيً رجل الدفاع المدني ورقم الدفاع المدني وكذالك التعريف ببعض الأخطار وطرق الوقاية منها وتم توزيع المنشورات الخاصة بذلك من مبدأ “سلامه الأطفال غايتنا” بالسلامة الذي يسعى الجميع لتحقيقها فهي ركيزة من ركائز الفطرة التي فُطِر الناس عليها وهي فطرة الوجود والصراع من أجل البقاء بعيداً عن كل ما يهدد النفس والمال حيث لا يمكن أن يكون هناك وجود فاعل للحياة السعيدة في ظل غياب عنصر السلامة ، فالسلامة أن تكون آمناً في بيتك وعملك ومنتزهك ووسائل تنقلك ، ولتحقيق ذلك كله يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من الوعي الوقائي لوسائل الأمن والسلامة .
والدين الإسلامي حث على مبدأ السلامة كما و حرصت الدولة على تمثيل دور الأمن والسلامة على جهاز دفاعي هام وهو ( الدفاع المدني ) .