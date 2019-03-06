بالصور.. الدفاع المدني بالخرج يواصل فعاليات يومه الثالث من معرض “سلامه الاطفال غايتنا”

واصلت ادارة الدفاع المدني فعاليات يومها الثالث ماقبل اليوم الاخير لمعرضها المقام في مجمع جو مول بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي هو بعنوان
( سلامه الاطفال غايتنا ) الجدير بالذكر بأن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ١٤٤٠هـ لاقى كثافة بالزوار وخاصة من كافة مدارس المحافظة في الفتره الصباحيه لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٦ / ١٤٤٠ هـ حيث بلغ عدد المدارس (٣٢) مدرسة بعدد طلاب مايقارب (٤٧٣) طالب وطالبه وكذلك الزوار في الفترة المسائية للعوائل والاطفال بلغ عدد الزوار للمعرض مايقارب (٢٧٣٣) زائر .
هذا وترحب ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بالجميع وتدعو بالمبادرة بزيارة معرضها التوعوي والذي سيواصل استقبال زواره حتي صباح يوم الخميس القادم بإذن الله ،مع تمنياتنا لكم بالسلامة .