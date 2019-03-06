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أخبار الخرج > بالصور.. الدفاع المدني بالخرج يواصل فعاليات يومه الثالث من معرض “سلامه الاطفال غايتنا”
06/03/2019   12:58 م

بالصور.. الدفاع المدني بالخرج يواصل فعاليات يومه الثالث من معرض “سلامه الاطفال غايتنا”

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واصلت ادارة الدفاع المدني فعاليات يومها الثالث ماقبل اليوم الاخير لمعرضها المقام في مجمع جو مول بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي هو بعنوان
( سلامه الاطفال غايتنا ) الجدير بالذكر بأن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ١٤٤٠هـ لاقى كثافة بالزوار وخاصة من كافة مدارس المحافظة في الفتره الصباحيه لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٦ / ١٤٤٠ هـ حيث بلغ عدد المدارس (٣٢) مدرسة بعدد طلاب مايقارب (٤٧٣) طالب وطالبه وكذلك الزوار في الفترة المسائية للعوائل والاطفال بلغ عدد الزوار للمعرض مايقارب (٢٧٣٣) زائر .
هذا وترحب ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بالجميع وتدعو بالمبادرة بزيارة معرضها التوعوي والذي سيواصل استقبال زواره حتي صباح يوم الخميس القادم بإذن الله ،مع تمنياتنا لكم بالسلامة .

 

 

بالصور.. الدفاع المدني بالخرج يواصل فعاليات يومه الثالث من معرض “سلامه الاطفال غايتنا”

أخبار الخرج, عام
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