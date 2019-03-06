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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة
06/03/2019   8:35 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.

وتوقع التقرير، أن يشمل تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، وقد يمتد تأثيرها ليشمل منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة “الليث، القنفذة”، ويمتد إلى منطقة جيزان.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وعلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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