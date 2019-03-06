شاهد.. لقطات قديمة للأميرة الراحلة جهير مع والدها الملك سعود

أعاد حساب مركز الدراسات والأبحاث والنشر، المهتم بتاريخ الملك سعود، نشر مقطع فيديو قديم للأميرة الراحلة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز مع والدها، ناعياً إياها بعد إعلان وفاتها أمس (الثلاثاء).
وأظهر الفيديو الملك سعود يحمل ابنته التي كانت وقتها في سن صغيرة، وعلّق الحساب قائلاً: “بقلم مليء بالحزن والأسى، ننعي الأخت الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سنفتقدك كثيراً، رحمك الله”.
يذكر أن الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأميرة جهير، مبيناً أن الصلاة على الفقيدة ستكون عصر اليوم (الأربعاء) بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. حسب “أخبار 24”.
#الملك_سعود رحمه الله في #قصر_الناصرية القديم مع إبنته الأميرة جهيّر .pic.twitter.com/pNQvsYv9lH
— الملك سعود (@kingsaud) November 30, 2016