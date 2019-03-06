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أخبار محلية > وفـاة أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد فارسي عن 83 عاماً
06/03/2019   8:33 ص

وفـاة أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد فارسي عن 83 عاماً

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تـوفي أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد سعيد فارسي صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاماً.

الفـقيد من مواليد مكة المكرمة حي المسفلة، وهو أول أمين لمحافظة جدة؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة ما بين 1392هـ ــ 1407هـ.

وفـاة أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد فارسي عن 83 عاماً

أخبار محلية
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