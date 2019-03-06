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أخبار محلية > بالفيديو.. “الجمارك” تحبط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة إلى المملكة
06/03/2019   8:32 ص

بالفيديو.. “الجمارك” تحبط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة إلى المملكة

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تمكّن مسؤولو الجمارك السعودية في الأيام العشرة الماضية من إحباط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة، إلى داخل المملكة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” للإعلامي سامي الشيباني، ضبط مئات الآلاف من زجاجات الخمر في منفذ البطحاء، خبأها المخربون داخل أحد خزاناتالمياه للتضليل، لكن تم اكتشافها.

وبيّن مقطع فيديو آخر نشره الشيباني، الكميات المضبوطة من الخمور والمخدرات في الأيام العشرة الماضية؛ حيث نقل رجال الجمارك كميات كبيرة منها؛ فيما حالت الجهود المبذولة لمواجهة تلك السموم دون دخولها إلى البلاد. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الجمارك” تحبط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة إلى المملكة

أخبار محلية
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