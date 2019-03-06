إحباط محاولة مـروج مخـدرات اقتحام مركز شرطة الشرائع.. والعثور بحوزته على أسـلحة

أحبطت شعبة البحث والتحري الجـنائي بمركز شرطة الشرائع في مكة المكرمة، محاولة مـروج مخـدرات من اقتحام مركز شرطة الشرائع، وعثر بحوزته على أسـلحة وحبوب مخدرة ومبالغ مالية.
وكشفت مصادر وفقاً لـ “عاجل”، أن رجل الأمن على بوابة المركز رصد في ساعة متأخرة من الليل سيارة من نوع “كامري”، حاول قائدها الدخول واقـتحام المركز ليشتبه به رجل الأمن ويمرر بلاغاً لكل زملائه في المركز، ليهرب المـروج الذي كان مخـموراً وفي حالة غير طبيعية.
وأضافت المصادر أنه جرى تعميم بلاغ عن الشخص والسيارة، وطوق رجال الأمن منزله، وأثناء اقتـحام المنزل قفز من الدور الثاني محاولاً الهـروب لكن تم ضـبطه في الحال، وعثر بشقته على حبوب مخـدرة وحشـيش وأسـلحة نارية ومبلغ 33 ألف ريال.
وبينت أنه جرى التحقيق مع الجـاني وإيداعه السـجن في انتظار استكمال التحقيقات معه بالنيابة العامة بحـكم الاختصاص، قبل أن تتم إحالته للمحـكمة الشرعية.