كشف شقيق المعلمة النـاجية من حــادث التصـادم المـروع الذي وقع بطريق الرين – بيشة بمحافظة القويعية؛ نتيجة تصـادم سيارتين وجهاً لوجه، عن حالة أخته الصحية بعد الحـادث الذي أودى بحيـاة 3 معلمات.
وقال محمد الزهراني في مداخلة لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن شقيقته تعاني من كـسر في الحوض وقاموا بنقلها أول أمس (الإثنين) من القويعية إلى مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض عن طريق الإسعـاف.
وأضاف الزهراني أن أخته ظلت في قسم الطـوارئ منذ الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الـ 11 ليلاً قبل أن تنقل إلى إحدى الغرف، لكنها لم تخضع للفحص؛ لعدم وجود أخصائي، مبيناً أن مدير تعليم القويعية تواصل مع زوج شقيقته ووعده بتسهيل إجراءاتها. وفق “أخبار 24”.
مصـرع 3 معلمات في حـادث حافلة لنقل المعلمات في بيشة
وشقيق احدى الناجيات يتحدث لبرنامج #معالي_المواطن pic.twitter.com/dpUyefoVbB
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٥ مارس ٢٠١٩