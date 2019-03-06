بالفيديو.. خالد العقيلي يطمئن متابعيه على صحته بعد الحـادث الذي تعرض له

تعرّض الإعلامي خالد العقيلي لإصابة بالغة على مستوى الفخذ والحوض؛ إثر تعرضه لحـادث سقوط في منزله، ليتم نقله للمستشفى ويجري عمـلية جراحية.
وأوضح العقيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أنه كان يحمل بعض الأغراض فتعرض للانزلاق وسقط على عتبة منزله وأصيب بكسر مضاعف في فخذه اليمنى، وأجريت له عملية جراحية لتثبيت عظم الفخذ.
وطمأن متابعيه على صحته، مؤكداً أنه بخير والعملية الجراحية تكللت بالنجاح، مقدماً الشكر لكل مَن سأل عن صحته واهتم بالحادثـة التي تعرّض لها. وفق “أخبار 24”.
بعد الحادث الذي ألم به.. مقدم برنامج “تم” خالد العقيلي يتحدث لـ #معالي_المواطن
ويطمئن محبيه (أنا بخير) pic.twitter.com/qH7K8ETVC5
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 5, 2019