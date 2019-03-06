نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. خالد العقيلي يطمئن متابعيه على صحته بعد الحـادث الذي تعرض له
06/03/2019   8:30 ص

بالفيديو.. خالد العقيلي يطمئن متابعيه على صحته بعد الحـادث الذي تعرض له

+ = -
1236

تعرّض الإعلامي خالد العقيلي لإصابة بالغة على مستوى الفخذ والحوض؛ إثر تعرضه لحـادث سقوط في منزله، ليتم نقله للمستشفى ويجري عمـلية جراحية.

وأوضح العقيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أنه كان يحمل بعض الأغراض فتعرض للانزلاق وسقط على عتبة منزله وأصيب بكسر مضاعف في فخذه اليمنى، وأجريت له عملية جراحية لتثبيت عظم الفخذ.

وطمأن متابعيه على صحته، مؤكداً أنه بخير والعملية الجراحية تكللت بالنجاح، مقدماً الشكر لكل مَن سأل عن صحته واهتم بالحادثـة التي تعرّض لها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خالد العقيلي يطمئن متابعيه على صحته بعد الحـادث الذي تعرض له

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031248.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.