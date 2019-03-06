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أخبار محلية > بعد التفاعل الكبير مع مقطع “طالب يحمل زميله الضرير ليشاركه لعب الكرة”.. ماذا قال والدا الطفلين؟
06/03/2019   8:27 ص

بعد التفاعل الكبير مع مقطع “طالب يحمل زميله الضرير ليشاركه لعب الكرة”.. ماذا قال والدا الطفلين؟

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تحدث والدا الطفلين اللذين ظهرا في مقطع متداول وكان أحدهما يحمل زميله الضرير ليشارك الأطفال الآخرين في لعب الكرةفي مدرسة ابتدائية بحائل.

وقال سعد السالم والد الطفل الضرير إن ابنه “سالم” فقد بصره بعد إصابته بالسرطان، وكان يدرس في مدارس التربية الخاصة؛ لكنه نقله مؤخراً إلى مدارس التعليم العام بعد تحسن حالته نتيجة العلاج الكيماوي.

من جانبه، أوضح مشهور الشمري، والد الطفل “فواز” الذي حمل زميله، أن ابنه يشعر بالسعادة حين يُدخِل السرور على قلب زميله الضرير ويجري معه في الملعب ويساعده في تسديد ضربات الجزاء، بحسب “العربية.نت”.

وكان المقطع قد حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معه إدارة التعليم وإدارة المدرسة حيث كرّمتا الطالب فواز الشمري نظير مبادرته الإنسانية النبيلة.

بعد التفاعل الكبير مع مقطع “طالب يحمل زميله الضرير ليشاركه لعب الكرة”.. ماذا قال والدا الطفلين؟

أخبار محلية
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