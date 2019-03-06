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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى “متطوعين” من استغلال شركات تنظيم الفعاليات
06/03/2019   8:27 ص

تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى “متطوعين” من استغلال شركات تنظيم الفعاليات

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تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع شكوى فرق تطوعية من استغلال شركات تنظيم الفعاليات لهم.

وقال المتطوعون إن الشركات تستغل بشكل كبير طاقة الشباب والفتيات -خصوصاً طلبة التخصصات الصحية- وحاجة بعضهم إلى الحصول على شهادات تثبت مشاركتهم في برامج تطوعية.

وأوضحوا أن تلك الشركات تشغّل المتطوعين ساعات طويلة، قد تصل إلى 12 ساعة يومياً، دون أي مقابل مالي، رغم أن الفعاليات ربحية ويجري الدخول لها بتذاكر، زيادة على أن الشهادات المقدمة لهم من جهات وهمية. وفق “أخبار 24”.

وطلب رئيس الهيئة تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتبه، وتضمينها أسماء المسؤولين عن فعاليات تلك الشركات ونماذج من صور الاستغلال التي يتعرض لها المتطوعون.

تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى “متطوعين” من استغلال شركات تنظيم الفعاليات

أخبار محلية
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