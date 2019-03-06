علّقت أمانة منطقة المدينة المنورة على مقطع فيديو متداول لإحدى ضبطيات الأمانة، حيث ظهر في الفيديو مراقبو الأمانة وهم يحملون عبوات من “التمر المجروش” ويقولون إنه تالف ومتخمّر وغير صالح للاستخدام الآدمي.
وأثار الفيديو انتقادات على مواقع التواصل، حيث استغرب مغردون من كون موظفي الأمانة لا يعلمون أن “الجروشة” أو “الحثرية” على التمر لا تُعدّ فساداً، بل هي ميزة ترفع سعر التمر المكنوز.
وقالت الأمانة في تعليقها إن التمور المضبوطة مجهولة المصدر، ومضاف إليها مواد مجهولة، ولا تحمل بطاقة تعريف بالمواد الغذائية، وعند فتح بعضها لوحظ عليها علامات التلف والفساد.
كما أبدت الأمانة ترحيبها بالنقد البنّاء، مؤكدة أن الكمية جرى التحفظ عليها إلى حين صدور النتائج من المختبر.
وفق “أخبار 24”.