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أخبار محلية > “المرور”: عبور الحيوانات من غير الأماكن المخصصة لها مخالفة .. وهذه غرامتها
06/03/2019   2:44 ص

“المرور”: عبور الحيوانات من غير الأماكن المخصصة لها مخالفة .. وهذه غرامتها

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أفادت الإدارة العامة للمرور بأن سماح أصحاب الحيوانات بعبورها للطرق من غير الأماكن المخصصة لها يُعد مخالفة مرورية.

وأوضحت أن على أصحاب الحيوانات عدم التساهل في تركها تسير في الطرق المخصصة للمركبات، ما يعرضها ويعرض حياة الآخرين للخطر.

وأضافت أن عبور الحيوانات من بعض الأماكن يجب أن يكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وإلا يُعدّ كذلك مخالفة تستوجب الغرامة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن جدول المخالفات رقم 7 في نظام المرور ينصّ على أن هذه المخالفة تتراوح قيمتها ما بين 5 و10 آلاف ريال، بحسب ما تقدّره هيئة الفصل في المخالفات المرورية عند عرض المخالف عليها.

“المرور”: عبور الحيوانات من غير الأماكن المخصصة لها مخالفة .. وهذه غرامتها

أخبار محلية
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