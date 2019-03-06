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أخبار الخرج > بصوت الخبرة وطعم الجحفلة ، الشعلاويون بعد موقعة الكوكب : كليناهم
06/03/2019   2:41 ص

بصوت الخبرة وطعم الجحفلة ، الشعلاويون بعد موقعة الكوكب : كليناهم

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حسم الشعلة ديربي الخرج لصالحه بالفوز أمام الكوكب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.

بصوت الخبرة وطعم الجحفلة ، الشعلاويون بعد موقعة الكوكب : كليناهم

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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