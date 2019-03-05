اندلاع النيران في سيارة بداخلها طفل أمام مرور الأفلاج.. ورجل أمن ينقذ الموقف

أنقذ رجل أمن طفلاً في الثانية من عمره من موت محقق، بعدما اندلعت النيران داخل سيارة والد الطفل أمس الثلاثاء أثناء وجود الطفل بمفرده داخل السيارة بعد نزول الأب منها ودخوله شعبة مرور الأفلاج.
وأوضح رجل الأمن، صالح فهد النتيفات، أنه كان ذاهباً لإحدى الجهات الحكومية شرق المحافظة، فتفاجأ بألسنة اللهب ودخان كثيف يتصاعد من سيارة من نوع كورولا كانت متوقفة أمام شعبة مرور الأفلاج، فاقترب من السيارة المشتعلة بالنيران وصُدم حينما سمع صوت طفل بداخلها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه حاول فتح الأبواب لكنها لم تنفتح، فقام بتكسير الزجاج بعد عدة محاولات ومد يده بداخلها وأخرج الطفل الذي كان يعاني من ضيق في التنفس بسبب الحريق.
وأشار إلى أنه كان ينوي نقل الطفل لأقرب مستشفى، إلا أن والده خرج حينها، مشيراً إلى أن ما قام به تجاه الطفل واجب ديني وإنساني.
من جهتها، كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، ظهر اليوم، رجل الأمن نظير موقفه البطولي.