نادي الكوكب للشعلة: “ترى خطة مدربكم وتشكيلة مباراة اليوم عندنا.. غيروها لتفاجئونا”

نشر نادي الكوكب من أندية الدرجة الأولى تغريدة كشف خلالها أنه على علم بالخطة التي اعتمدها فريق الشعلة للمباراة التي تجمعه مع الكوكب اليوم الثلاثاء، كما تضمنت التغريدة تشكيلة لاعبي الشعلة الذين سيشاركون في المباراة.
وجاءت تغريدة نادي الكوكب المثيرة في شكل رسالة موجهة إلى نادي الشعلة قال فيها: “شقيقنا الشعلة، نحن لا نحب الطعن من الظهر، وصلتنا طريقة لعبكم في مباراة الثلاثاء ضد فريقنا وهي 5-3-2″، مبيناً أن شخصاً ما سرب لهم الخطة والتشكيلة.
وحدد النادي في تغريدته أسماء اللاعبين ومراكزهم، قبل أن يوضح أنه أبلغ نادي الشعلة كي يعمل الأخير على مفاجأته بتغيير خطة وتشكيلة المباراة.
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ولم يحدد لنا الشخص الذي نقل المعلومات أسماء ثلاثي الوسط بدقة لأن المدرب (جرّب) مجموعة من اللاعبين كما يقول.
ولأننا لا نطعن في الظهر بلغناكم عشان تغيرون الطريقة وتفاجؤنا بطريقة مختلفة.
ملاحظة: إذا ماعندكم غيرها عادي بنسوي أنفسنا متفاجئين 😧
— نادي الكوكب السعودي (@alkawkbFC) ٤ مارس ٢٠١٩