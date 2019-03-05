لاعب الهلال الشلهوب يرزق بمولود.. والتهاني تنهال عليه من النادي والمشجعين

رُزق لاعب وسط نادي الهلال، محمد الشلهوب، اليوم الثلاثاء، بمولود ذكر أسماه بندر، على اسم والده.
وقال الشلهوب عبر حسابه في “تويتر”: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله في هذا اليوم الجميل بمولود أسميته على الوالد (بندر) الله يغفر له ويرحمه، أسأل الله أن ينبته نباتاً حسنا ويجعله من عباده الصالحين”.
وانهالت التهاني والتبريكات على الشلهوب، وكان في مقدمة المهنئين نادي الهلال، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي صورة الشلهوب وعلق عليها: “مبروك قدوم بندر، جعله الله من مواليد السعادة ويتربى في عزك إن شاء الله”.
كما حازت تغريدة الشلهوب في وقت قصير على آلاف التعليقات وإعادة التغريد، حيث بارك المعلقون للشلهوب ودعوا بأن يبارك الله عز وجل في المولود.