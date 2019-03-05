«العقيد» يسعى لتحطيم رقم سيموس

بعد استبعاده من القائمة الآسيوية للأهلي في الموسم الماضي بداعي الإصابة، يخطط المهاجم السوري عمر السومة، ليكون الهداف التاريخي لفريقه في دوري أبطال آسيا، لا سيما أنه بات على بعد هدفين فقط لمعادلة رقم مهاجم الأهلي السابق البرازيلي فيكتور سيموس، الذي سجل في دوري أبطال آسيا 14 هدفا.
وتبدو حظوظ السومة وافرة لتحطيم هذا الرقم، خصوصا أنه سيشارك مع فريقه في ست مباريات قادمة في دور المجموعات ما لم يتعرض لإصابة تبعده عن أي منها. وسجل اللاعب الملقب بالعقيد 12 هدفا في البطولة الآسيوية منها 6 أهداف في نسخة 2015 وهدف واحد في نسخة 2016 و5 أهداف في نسخة 2017، بينما لم يدرج اسمه في القائمة في نسخة 2018 بسبب الإصابة.