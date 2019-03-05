بالصور.. تعرف على الخدمات التي تقدمها إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وآلية عملها

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام، تتولى ترجمة خطب الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف وخطبة يوم عرفة إلى 10 لغات عالمية مكتوبة ومسموعة.
كما تترجم الإدارة كل ما يحتاجه الحاج والمعتمر والزائر، إلى لغته أو إلى اللغة التي يجيدها، واللغات التي تترجم لها إدارة اللغات والترجمة بالحرم هي “الإنجليزية، والأردية، والفارسية، والملاوية، والفرنسية، والبنغالية، والهوساوية، والتركية، والصينية، والروسية”.
وتتضمن آلية عمل إدارة الترجمة استلام الخطب والمواد المراد ترجمتها وتسجيلها على أجهزة دقيقة لبثها على المترجمين البالغ عددهم 40 مترجما لترجمتها على الهواء مباشرة، ثم تدقق من قبل المدققين البالغ عددهم 10 مدققين لغويين، بالإضافة لـ10 مشرفين، لتعتمد الترجمة من قبل لجنة مختصة.
وبعد اكتمال الترجمة والتدقيق، تبث الخطب بالتزامن مع الخطيب عبر ترددات FM، ويتطلب ذلك وجود 6 موظفين لتشغيل الأجهزة وإغلاقها ومتابعتها ومتابعة جودة الصوت، ثم تحدد مواقع لتوزيع أجهزة استماع للمواد المترجمة داخل الحرم، بإشراف نحو 80 موظفاً ومرشداً مكانياً يجيدون لغة أو أكثر من اللغات المعتمدة لدى الإدارة.
وتتولى وحدة لسان الحاج والمعتمر إرشاد التائهين غير العرب إلى أماكن الاستدلال بالمسجد الحرام وساحاته، وإجابة السائلين دينيا وتوجيهيا، بالتعاون مع الإدارات الأخرى في الترجمة الميدانية.