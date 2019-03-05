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أخبار محلية > مسؤول بـ”العمل”: عزوف للمواطنين عن بعض الوظائف والمهن.. واستغلال الشركات للمادة 77 محدود
05/03/2019   3:54 م

مسؤول بـ”العمل”: عزوف للمواطنين عن بعض الوظائف والمهن.. واستغلال الشركات للمادة 77 محدود

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أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات الدكتور أحمد الزهراني، أن استغلال الشركات للمادة 77 في فصل المواطنين، يعدّ محدودا وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة.

وأشار الزهراني خلال اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي عقد في الرياض أمس الإثنين، إلى عزوف عدد من المواطنين عن بعض الوظائف والمهن المتاحة في السوق، موضحاً أن تلك الإشكالية ليست مسؤولية الوزارة وحدها. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن بعض المواطنين يعتقدون أن لهم أحقية في القطاع العام، وبالتالي ينتظر سنوات ويعتبر نفسه عاطلاً عن العمل ولا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص.

وأكد أن وزارة العمل تقف في المنتصف فيما يتعلق بالمادة 77 وتتابع عملية إنهاء العقود ولا ترى نسباً عالية تستدعي التدخل، موضحا أن الوزارة تتابع عن قرب الشركات في حال تم فصل أكثر من 10 أشخاص ليتم التحقق من الأمر ومعرفة الأسباب.

مسؤول بـ”العمل”: عزوف للمواطنين عن بعض الوظائف والمهن.. واستغلال الشركات للمادة 77 محدود

أخبار محلية
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