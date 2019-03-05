بالفيديو.. الكابتن “صايم الدهر”: تفاجأت بأبنائي على متن الطائرة.. وأشعر بالراحة بعد أول يوم تقاعد

كشف الطيار أحمد صايم الدهر، الذي تفاجأ بوجود أبنائه على متن الطائرة في آخر رحلة له قبل إحالته للتقاعد، تفاصيل ما حدث في آخر يوم عمل بعد مسيرة امتدت 43 عامًا.
وقال “الدهر” في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC”، إنه يشعر براحة بال في أول يوم تقاعد بعد هذه السنوات الطويلة في خدمة وطنه، مشيراً إلي أنه سجّل حوالي 39 ألف ساعة طيران خلال تلك المسيرة.
وأوضح أنه عمل سنوات في الطائرة الملكية، والتحق بشركة الخطوط الجوية السعودية عام 1397هـ ولمدة 33 عامًا، وكان قائد طائرة “جامبو 747” التي كانت تعد أكبر طائرة بالمملكة لسنوات عديدة، لافتاً إلى أنه انضم لشركة “طيران ناس”، حيث يعمل فيها منذ حوالي 10 سنوات قبل أن يُحال للتقاعد.
وعن تفاصيل المفاجأة التي حدثت معه على متن الطائرة، قال الدهر إن الرحلة كانت عادية جدًا, وتم تبليغه بأن هذه الرحلة عبارة عن احتفال بعيد ميلاده الـ65 وتكريم نهاية الخدمة، وحين وصل الرياض فوجئ بحضور عدد من المسؤولين بالشركة إلى غرفة القيادة يحتفلون به.
وأشار إلى أنه فوجئ بوجود أبنائه الثلاثة بين الركاب داخل الطائرة، حيث صفقوا له وعانقوه، وكتبوا له على قميصه الخاص بالطيران عبارات توديع.
طيار يتفاجأ بوجود أبناءه على متن الرحلة الأخيرة في حياته المهنية كقائد طائرة #معالي_المواطنpic.twitter.com/6kToFT8rQ9
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٤ مارس ٢٠١٩