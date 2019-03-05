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أخبار محلية > مصدر مسؤول بالخارجية يرحب بقرار بريطانيا تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية
05/03/2019   3:52 م

مصدر مسؤول بالخارجية يرحب بقرار بريطانيا تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيبه بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، ووصف المصدر تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة الهامة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

مصدر مسؤول بالخارجية يرحب بقرار بريطانيا تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية

أخبار محلية
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