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أخبار محلية > بالصور.. أمير الرياض يرعى مؤتمر “وقار” لمساندة كبار السن
05/03/2019   11:30 ص

بالصور.. أمير الرياض يرعى مؤتمر “وقار” لمساندة كبار السن

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رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، مؤتمر جمعية “وقار” لمساندة كبار السن بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كما دشن وحدة (وقار لاستشارات كبار السن) وكرّم الرعاة والداعمين، وتجول في المعرض المصاحب للفعالية.

وأكد الأمير فيصل في تصريح له بهذه المناسبة، أننا في بلد يؤسس العمل الاجتماعي بشكل جيد وبشكل واضح، متمنياً أن تخرج هذه الجمعية بنتائج جيدة من المؤتمر.

وقال: “نحن نعرف أهمية الإنسان فما بالك بكبير السن، وهذه البلاد نشأت على تكريم وتقدير الإنسان في كل مجال، ونعرف مواقف مشرّفة لأبناء هذا الوطن في جميع القطاعات، برعايتهم للإنسان كبير السن وكبيرة السن في نفس الوقت”.

وأضاف: “هؤلاء أحق من يُقدر ويُحترم ويُرعى بشكل جيد، نلاحظها دائماً في الحج وفي العمرة في الحرم في الشارع في أي مكان”.

من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية وقار عساف أبو اثنين، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتشريعات الموجودة، سواء داخل المملكة أو خارجها والمقارنة بينهما، للعمل على تطويرها.

وأشار أبو اثنين إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين ويناقش 6 محاور تعدّ من أهم القضايا التي تعمل الجمعية على تسخيرها لكبار السن، وهي: التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، والتقنية وكبار السن، وجودة الحياة لكبار السن، والجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، وصحة كبار السن.

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بالصور.. أمير الرياض يرعى مؤتمر “وقار” لمساندة كبار السن

أخبار محلية
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