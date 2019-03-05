مطار الملك فهد الدولي بالدمام يطلق تطبيق “إشارة” الخاص بفئة الصم

أطلق مطار الملك فهد الدولي بالدمام أمس (الإثنين) تطبيق “إشارة” للأجهزة الذكية، الذي يتيح لمرتادي المطار من فئة الصمّ الفرصة للتخاطب مع مقدمي الخدمة بشكل ذاتي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي الجعويني، أن تطبيق “إشارة” سيسهم في رفع مستوى كفاءة التواصل مع فئة الصم، وسوف يُمكّن العاملين في المطار من إمكانية التواصل الفوري مع عملائهم من فئة الصم، ما يضمن لهم الاستقلالية التامة في إنهاء إجراءات سفرهم.
وتتميز خدمة تطبيق “إشارة” التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة في التواصل مع فئة الصم بأنها تُمكن الجهات المستفيدة من توفير الترجمة الفورية لفئة الصم من عملائها، ما يضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة.
كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة تركز على جودة الصورة أكثر من جودة الصوت، حرصاً على تمكين المستخدمين من التقاط كل حركة إشارية، مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.