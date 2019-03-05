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أخبار محلية > مساعد وزير المالية: المملكة في مرحلة انتقالية لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها على الاقتصاد
05/03/2019   11:28 ص

مساعد وزير المالية: المملكة في مرحلة انتقالية لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها على الاقتصاد

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أكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أن المملكة في مرحلة انتقالية مدروسة لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها السلبي على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الموازنة على أن يتصف النمو بالاستقرار، ولن يتحقق هذا إلا بوجود إيرادات مستدامة.

وأوضح الرشيد أن التخطيط المالي لاقتصاد المملكة يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، وأي تخطيط في الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى خلل في الاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن برنامج تحقيق التوازن المالي أول البرامج التي أطلقت كأحد برامج المملكة 2030؛ نظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وضرورة ضبطه لتحقيق أي مستهدفات أخرى في الاقتصاد.

وأشار مساعد وزير المالية إلى أن أي ضريبة تضاف لها أثر سلبي، ولكن وتيرة هذا التطبيق والتعامل معه بشفافية يجعلان الحكومة تتابع الأداء الاقتصادي وتتكيف معه، منوهاً إلى أن القطاع الخاص مرشَّح إلى قيادة النمو الاقتصادي، متى ما تبنى نموذجاً تشغيلياً أعلى كفاءة في الإنتاجية ضمن رؤية المملكة 2030.

مساعد وزير المالية: المملكة في مرحلة انتقالية لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها على الاقتصاد

أخبار محلية
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