رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض ومكة والمدينة والشرقية

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ستشهد اليوم (الثلاثاء) نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستشمل في منطقة الرياض مدينة الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي ووادي الدواسر، وستشمل في منطقة مكة المكرمة محافظات الخرمة ورنية وتربة وظلم والمويه، وستشمل في منطقة المدينة المنورة محافظات الحناكية ومهد الذهب، وفي الشرقية حفر الباطن والأحساء والطريق الواصل إلى الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الحالة ستبدأ في منطقة الرياض عند التاسعة صباحاً وتنتهي عند التاسعة مساءً، وستبدأ في منطقة مكة المكرمة عند الواحدة ظهراً وتنتهي عند السابعة مساءً، بينما ستبدأ في منطقة المدينة المنورة عند الثالثة عصراً وتنتهي عند العاشرة مساءً، وتبدأ في المنطقة الشرقية عند الواحدة ظهراً وتنتهي عند التاسعة مساءً.