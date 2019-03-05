مصادر: توجيهات بإعفاء مكاتب استقدام العمالة الأوغندية من غرامات التأخير

قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجّهت جميع فروعها بمناطق المملكة، بعدم استقبال شكاوى متعلقة بتأخر استقدام العمالة المنزلية الأوغندية المعتمدة في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2018 و9 يناير 2019، وإعفاء المكاتب من غرامات التأخير خلال تلك الفترة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجانب الأوغندي تأخر في اعتماد العقود بنظام مساند خلال هذه الفترة، ما أدى لتأخر المكاتب السعودية بالتزاماتها تجاه عملائها، ليتم توجيه الإدارات التنفيذية بالوزارة بعدم إلزام المكاتب المرخّصة بالاستقدام بغرامات التأخير المقررة في العقد خلال الفترة المحددة.
وكشفت بأن مكاتب الاستقدام ناشدت وزارة العمل إعفاء جميع الغرامات المفروضة وليس غرامات تلك الفترة فقط؛ حيث إنها تعاني في تسديد الغرامات؛ جراء التأخير الحاصل في وصول العمالة، إضافة إلى أنها تدفع 10% من قيمة العقود المبرمة مع المواطنين مع انتهاء المدة الزمنية المحددة في العقود.