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أخبار محلية > فيديو​ توعوي​ ​​يوضح كيف يسقط الشخص ضحية للابتزاز.. وطرق الوقاية منه
05/03/2019   11:28 ص

فيديو​ توعوي​ ​​يوضح كيف يسقط الشخص ضحية للابتزاز.. وطرق الوقاية منه

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نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقطع فيديو توعوياً يوضّح خطورة وسائل التقنية في انتهاك الخصوصية، ما يجعلها مدخلاً سهلاً لابتزاز الأشخاص وإجبارهم على فعل ما لا يريدون، وكيف يمكن تفادي ذلك.

وبيّن الفيديو أن الابتزاز هو التهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعل لتدمير ذلك الشخص المستهدف، وغالباً ما تكون هذه المعلومات محرجة أو مدمرة اجتماعياً، مبيناً أن مصدر هذه المعلومات يكون هو الشخص المتضرر منها.

وأكد أنه لا بد للشخص عدم نشر الصور والمعلومات الخاصة عبر أي وسيلة تقنية؛ لأن الغرباء والتقنية لا يمكن أن يؤتمنا على خصوصيات الأشخاص، كما يفضّل عدم مشاركة أي شيء محرج أو يخشى الاطلاع عليه مع أي شخص آخر، حتى لا يكون أداة يُرغم من خلالها على فعل أمور يرفضها.

فيديو​ توعوي​ ​​يوضح كيف يسقط الشخص ضحية للابتزاز.. وطرق الوقاية منه

أخبار محلية
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