“الخارجية”: أصدرنا لأول مرة 9 آلاف تأشيرة سياحية إلكترونية

كشف مسؤل بوزارة الخارجية، أن الوزارة أصدرت نحو 9 آلاف تأشيرة إلكترونية سياحية لأول مرة، جميعها لفعاليات الفورمولاE ، وشتاء طنطورة، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأوضح مستشار الإدارة العامة للتأشيرات خالد القحطاني، خلال مشاركته بملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية المساندة، أن الوزارة أصدرت العام الماضي 12 مليون تأشيرة، وأن التأشيرة المكتملة الشروط تصدر في 24 ساعة، وأن هناك ربطاً إلكترونياً وتكاملاً بين وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، والجوازات والمنافذ.
بدوره أشار مدير إدارة الأنظمة والتعليمات بالخارجية عبدالرحمن العكرش، وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى وجود التفويض الإلكتروني، مبيناً أن التوكيل الشرعي يلغى بعد مرور أسبوع، أو بسبب التزوير. وفق “أخبار 24”.
وحول جهود خفض كلفة الاستقدام، كشف مدير العلاقات العمالية في الإدارة العاملة في العلاقات الثنائية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر العتيبي، أن الوزارة تتفاوض بشأن الاستقدام مع نيبال ولاوس ونيجيريا وغانا.