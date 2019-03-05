حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق والأجزاء.
وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، إلى أن آثار الأحوال الجوية المذكورة تشمل مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة نجران “شرورة”. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقة مكة المكرمة.