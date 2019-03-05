نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة
05/03/2019   11:22 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

+ = -
430

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق والأجزاء.

وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، إلى أن آثار الأحوال الجوية المذكورة تشمل مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة نجران “شرورة”. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقة مكة المكرمة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885031087.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.