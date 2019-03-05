متحدث “مياه الشرقية”: الوافد الذي تعدى عليه المواطن أثناء قيامه بعمله موظف نظامي لدينا

كشف المتحدث الرسمي لمديرية المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي ملابسات المقطع المتداول لتلفظ مواطن على موظف من جنسية آسيوية، مبيناً أن ذلك الموظف يعمل كفني عدادات بمياه الدمام بشكل نظامي، وأن المواطن تعدى عليه أثناء قيامه بعمله.
وقال العنزي إن الموظف يعمل لدى الشركة المتعاقد معها لتشغيل وصيانة شبكات مدينة الدمام، لافتاً بحسب “سبق” إلى أن العاملين في هذه المهنة متعددو الهوية، فمنهم مواطنون، ومقيمون من الجنسيات العربية والآسيوية.
وأضاف أن ما قام به المواطن يعد تعدياً على الفني وإعاقة عن عمله المكلف به أثناء رصد قراءات عدد من العدادات الميكانيكية والأخرى الإلكترونية غير المرتبطة بنظام القراءة عن بعد (AMR).
وأكد أنه كان على المواطن التواصل مع المديرية لإبداء آرائه وشكاواه دون تطاول، وأن ما أقدم عليه قد يعرضه للمسؤولية القانونية لإعاقته أعمال المديرية التي تُنفذ بواسطة شركة متعاقد معها نظامياً.
وشدد العنزي على حرص المديرية على رصد قراءات العملاء وفقاً لاستهلاكهم، حيث يوجد عديد من العدادات الذكية بالمحافظة تصل قراءاتها إلكترونياً، كما عملت المديرية مؤخراً على إبدال العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية ذكية، وربط الإلكترونية الحالية غير المرتبطة بشبكة القراءة عن بعد.