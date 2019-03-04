خسر فريق النصر الأول لكرة القدم أولى مواجهاته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بهدف دون رد أمام الوصل الإماراتي.
وجاء هدف الفوز لفريق الوصل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن مباريات المجموعة الأولى من ضربة جزاء عن طريق البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الوصل إلى 3 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة، وفي المركز الثاني ذوب آهن أصفهان بنقطة واحدة، حيث تعادل اليوم بدون أهداف مع الزوراء العراقي الذي احتل المركز الثالث بنقطة واحدة، والنصر في المركز الأخير بلا نقاط.
وفق “أخبار 24”.