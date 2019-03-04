لجنة المخالفات بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل: حرمان إبل أي منسحب من المشاركة لـ5 أعوام حتى لو انتقلت ملكيتها للغير

أصدرت لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بيانا توضيحيا بالعقوبات التي سيتم إصدارها على كل من يشارك في أي فئة من فئات المهرجان بنسخته الثالثة ثم يعلن انسحابه من دون الرجوع إلى إدارة المهرجان وأخذ موافقتها على ذلك.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم حرمان جميع إبل المنسحب – حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره – من المشاركة في المهرجان لمدة خمسة أعوام مقبلة.
ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء جميع نتائج المنسحب بالمهرجان، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لمدة خمسة أعوام قادمة.
وبيّنت أن نادي الإبل سيخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن المشاركين في المهرجان أو غيرهم ممن يثيرون الشك في لجان المهرجان أو يثيرون العصبية أو الطائفية، أو يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأمور تثير الرأي العام ضد مهرجان المؤسس، لافتة إلى أنه ستتم إحالة المخالف إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه. وفق “أخبار 24”.