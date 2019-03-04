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أخبار محلية > وزير الإعلام يسلم رخصة تشغيل دور السينما لـ “موڤي” لتكون أول علامة تجارية سعودية
04/03/2019   9:49 م

وزير الإعلام يسلم رخصة تشغيل دور السينما لـ “موڤي” لتكون أول علامة تجارية سعودية

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سلم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي بن عبدالله الشبانة، الرخصة السابعة لتشغيل السينما لشركة “الجيل القادم،” والتي ستحمل اسم muvi”” لتكون أول علامة تجارية سعودية.

وقال وزير الإعلام في تصريح له، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدر بن حسين الزهراني، إن “الهيئة تقدم كل التسهيلات للشركات المحلية التي تسعى إلى افتتاح دور سينما، حيث أعادت هندسة الإجراءات وقللت المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص”.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العمل متواصل للمضي قدماً في تطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام المرئي والمسموع بما فيها السينما، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للشركات الوطنية والمستثمرين، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات. وفق “أخبار 24”.

يٰذكر أن شركة الجيل القادم التابعة لمجموعة فواز الحكير تعتزم افتتاح أول دار سينما لها بالشراكة مع المشغل الأجنبي “ذا لايت” في العرب مول بجدة، وتهدف إلى إنشاء 6 دور عرض تضم 50 شاشة، في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، خلال العام الحالي.

وزير الإعلام يسلم رخصة تشغيل دور السينما لـ “موڤي” لتكون أول علامة تجارية سعودية

أخبار محلية
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