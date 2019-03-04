أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، القبض على تشكيل عصابي من 4 إثيوبيين، ثبت تورطهم في الترصد لعملاء البنوك وسلب مبالغ مالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض .
وأوضح الرقيطي أنه بالتحقيق مع المتهمين، وهم في العقد الرابع من العمر، ومباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بسلب أكثر من 250 ألف ريال، من عمليات السطو بمدينة الدمام ومحافظة الخبر.
وكان مقطع فيديو وثقته كاميرا جرى تداوله مؤخراً أظهر ترصد اللصوص لعملاء أحد البنوك المحلية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض.
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، حيث ستعمل الجهات الأمنية بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
وفق “أخبار 24”.