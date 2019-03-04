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اخبار رياضية > “الانضباط” تغرّم رئيس الهلال 30 ألف وتوقف ياسر الشهراني مباراة وتغرّمه 10 آلاف ريال
04/03/2019   7:28 م

“الانضباط” تغرّم رئيس الهلال 30 ألف وتوقف ياسر الشهراني مباراة وتغرّمه 10 آلاف ريال

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ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وذلك لنزوله أرض الملعب بالمخالفة أثناء مباراة فريقه أمام الفيصلي بالرياض.

جاء ذلك ضمن 3 قرارات أصدرتها اللجنة؛ حيث ألزمت نائب رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، إضافةً إلى إيقاف لاعب الهلال ياسر الشهراني مباراة رسمية واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وكان رئيس الهلال نزل إلى أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفيصلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة. وفق “أخبار 24”.

“الانضباط” تغرّم رئيس الهلال 30 ألف وتوقف ياسر الشهراني مباراة وتغرّمه 10 آلاف ريال

اخبار رياضية
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