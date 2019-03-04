إعفاء أكثر من 30 ألف مواطن من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

أصدرت وزارة الإسكان أكثر من 30 ألف شهادة إعفاء لمواطنين من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، حتى نهاية فبراير الماضي.
وبلغ عدد الشهادات الصادرة عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق 30.2 ألف شهادة إعفاء، وذلك حتى نهاية فبراير 2019.
وتأتي مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن مبادرات وزارة الإسكان لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر وتسهيل تملكهم المسكن الأول، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بحد أقصى 42.5 ألف ريال، على ألاّ يزيد سعر المنزل على 850 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت البوابة الإلكترونية لإصدار شهادات الاستحقاق في يوليو الماضي، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، وغيرهما.