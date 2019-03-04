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أخبار محلية > أمير مكة يوجة باستبدال ترجمة لفظ الجلالة إلى (ALLAAH) في اللغات المختلفة
04/03/2019   7:24 م

أمير مكة يوجة باستبدال ترجمة لفظ الجلالة إلى (ALLAAH) في اللغات المختلفة

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وجه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال ترجمة لفظ الجلالة في اللغات المختلفة إلى كلمة (ALLAAH)، وذلك بناء على فتوى صادرة من مفتي المملكة.

وقالت إمارة مكة إن الأمير خالد الفيصل وجه باستبدال كلمة (GOD) في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية، أو أي لغة أخرى بكلمة (ALLAAH)، وذلك استنادًا إلى ما أشار إليه مفتي عام المملكة بعدم جواز ذلك كون أن الترجمة على هذا النحو قد تحمل مدلولات محرّمة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت الإمارة أن التوجيه تضمن أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي مهام ومسؤولية التوعية بهذا الأمر.

أمير مكة يوجة باستبدال ترجمة لفظ الجلالة إلى (ALLAAH) في اللغات المختلفة

أخبار محلية
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