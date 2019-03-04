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04/03/2019   7:23 م

بمناسبة اليوم العالمي للسمع.. إليك أهم أسباب الإصابة بالصمم وطرق الوقاية منه

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تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسمع لهذا العام، الذي صادف يوم أمس (الأحد) 3/3/2019، وبهذه المناسبة قدمت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات حول أسباب فقدان السمع وطرق تجنبها، وعلامات ضعف السمع عند الأطفال.

أولاً: أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بفقدان السمع:

– الإصابة ببعض الأمراض مثل التهاب السحايا.

– التقدم في العمر.

– التعرض الطويل للأصوات العالية.

– بيئة العمل الصاخبة مثل البناء والمصانع.

– التعرض للأصوات المتفجرة، مثل الأسلحة النارية والمحركات النفاثة.

ثانيا: علامات ضعف السمع عند الطفل:

– يفضل سماع الصوت الأعلى.

– طلب تكرار الكلام.

– التحدث بهدوء شديد.

– صعوبة سماع المحادثات الجماعية.

ثالثاً: أهم طرق الوقاية من الإصابة بفقدان السمع:

– فحص التهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال.

– تلافي استخدام الأدوية السامة للأذن.

– الحد من التعرض للأصوات العالية من خلال إذكاء الوعي بالمخاطر.

– تطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.

– الكشف والتدخل المبكر للتقليل من أثر فقدان السمع.

حسب “أخبار 24”.

بمناسبة اليوم العالمي للسمع.. إليك أهم أسباب الإصابة بالصمم وطرق الوقاية منه

طب وتداوي
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