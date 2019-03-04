بمناسبة اليوم العالمي للسمع.. إليك أهم أسباب الإصابة بالصمم وطرق الوقاية منه

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسمع لهذا العام، الذي صادف يوم أمس (الأحد) 3/3/2019، وبهذه المناسبة قدمت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات حول أسباب فقدان السمع وطرق تجنبها، وعلامات ضعف السمع عند الأطفال.
أولاً: أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بفقدان السمع:
– الإصابة ببعض الأمراض مثل التهاب السحايا.
– التقدم في العمر.
– التعرض الطويل للأصوات العالية.
– بيئة العمل الصاخبة مثل البناء والمصانع.
– التعرض للأصوات المتفجرة، مثل الأسلحة النارية والمحركات النفاثة.
ثانيا: علامات ضعف السمع عند الطفل:
– يفضل سماع الصوت الأعلى.
– طلب تكرار الكلام.
– التحدث بهدوء شديد.
– صعوبة سماع المحادثات الجماعية.
ثالثاً: أهم طرق الوقاية من الإصابة بفقدان السمع:
– فحص التهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال.
– تلافي استخدام الأدوية السامة للأذن.
– الحد من التعرض للأصوات العالية من خلال إذكاء الوعي بالمخاطر.
– تطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
– الكشف والتدخل المبكر للتقليل من أثر فقدان السمع.
حسب “أخبار 24”.