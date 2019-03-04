استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين بقصر اليمامة بالرياض عدداً من الأمراء، ومفتي عام المملكة وكوكبة من العلماء ولفيفا من المواطنين، قدموا للسلام عليه.
حضر الاستقبال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
كما حضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والمستشار في الديوان الملكي عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.