بالصور.. مجلس صلح في مركز السلمانية

تم بفضل الله عقد مجلس صلح في يوم الاثنين ٢٧ / ٦ / ١٤٤٠ في مركز السلمانية في محافظة الدلم بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالرحمن بن بليه ال بدره رئيس مركز السلمانية والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ علي بن هادي بني هميم والشيخ فهيد بن مفرح ال فهاد والشيخ محمد بن ناصر اليامي والشيخ محمد بن فيصل ال فهاد والشيخ الشاعر عبدالله بن شفران الاسلوم والشيخ مسفر بن عبدالرحمن ال فهاد وأعيان اخرون من ال فهاد وال غيدان حيث كان في استقبالهم الشيخ عبدالله بن ناصر ال عبدان الفهادي واخوانه وذويه حيث تنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ والأعيان الحاضرين عن افراد من قبيلة الكبرا الدواسر وال مرهان .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ ابن خرصان الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بزعامة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله واصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونائب امير منطقة الرياض سلمهم الله ، كما ذكر في هذا المجال جهود سعادة محافظ الدلم الاستاذ ثامر الشتوي وسعادة مدير شرطة محافظة الدلم العقيد خالد الخالدي وسعادة مدير الدوريات الأمنية في محافظة الدلم شبيب بن سالم السلال كما اثنى على جهود الشيوخ والأعيان الحاضرين وعلى رأسهم الشيخ عبدالرحمن بن بليه ابن بدره كما اشاد بموقف الشيخ عبدالله بن ناصر ال عبدان الفهادي ، وسال الله ان يحفظ ديننا ودنيانا وان يعز ولاة امرنا وان يوفق الجميع لما يحب ويرضى .