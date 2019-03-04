الماضي يستقبل رئيس جمعية التنمية الأسرية بالخرج بمكتبه بديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي يوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٦/٢٦ هـ بمكتبة بديوان المحافظة رئيس مجلس إدار جمعية التنمية الأسرية بالخرج الشيخ خالد المعثم ونائب الرئيس الأستاذ محمد الطشة و أعضاء مجلس الإدارة الشيخ عبدالرحمن الوهيبي والدكتور صالح الدويلة و الدكتور فيصل الشدي والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن الحريصي وذلك إيذاناً بانطلاق عمل الجمعية وتدشين خطتها السنوية. في مطلع اللقاء رحب المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك تحدث رئيس مجلس الجمعية و أعضاء المجلس عن اهتمامات الجمعية و طموحاتها و الاستفادة من الجمعيات التي سبقتهم في المجال . و أكد المحافظ على أهمية المجال الذي تعمل فيه الجمعية و الحاجة الماسة لنشاط الجمعية لخدمة المحافظة. وأشاد بالخطة السنوية المعتمدة للجمعية لعام ٢٠١٩، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لضمان تحقيق الأهداف والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين ببرامج الجمعية. كما أكّد سعادته على الأهمية الماسّة لهذه الجمعية كونها تهتم بنواة المجتمع وأساسه . كما أوضح المدير التنفيذي للجمعية اهتمام الجمعية بكل فئات الأسرة من الطفل إلى كبار السن ببرامج و أنشطة متنوعة منها الوقائي و التوعوي و كذلك الإصلاحي حتى تحقق الجمعية رسالتها المجتمعية على أكمل وجه .