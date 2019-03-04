أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض إطلاق دورات لتعليم أساسيات اللغة الصينية، في أندية الحي بمدارس الأحياء بمنطقة الرياض.
وأوضحت إدارة تعليم الرياض، أن تنظيم دورات لتعليم أساسيات اللغة الصينية، يأتي انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية، وأن التسجيل لهذه الدورات سيكون خلال الفترة 3 – 28/ 7/ 1440هـ الموافق 10/ 3 – 4/ 4/ 2019م.
وكان الجانبان السعودي والصيني قد اتفقا خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين مؤخراً، على وضع خطة لإدراج تعليم اللغة الصينية ضمن المقررات الدراسية في جميع المراحل التعليمية والجامعات بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.