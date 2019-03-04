تفاعل مع أمنية فتاة بالدخول لقمرة قيادة الطائرة.. و”نادي الطيران” يعدها بتجربة قيادة الطائرة بنفسها

تفاعل نادي الطيران السعودي، وإحدى الشركات المتخصصة في مجال الطيران مع تغريدة لفتاة عبرت خلالها عن أمنيتها بالدخول لقمرة قيادة الطائرة بمناسبة عيد ميلادها.
ووعد نادي الطيران بتحقيق أمنية الفتاة بإتاحة الفرصة لها لتجربة قيادة الطائرة بنفسها خلال رحلة خاصة بها مع أحد المدربين.
من جهتها، وجهت شركة سكاي برايم للخدمات الجوية الدعوة للفتاة لزيارة جناح الشركة في المعرض السعودي الدولي للطيران خلال الفترة من 12-14 مارس الجاري لتحقيق أمنيتها بالدخول الى قُمْرة قيادة إحدى طائراتها الخاصة.
وكانت الفتاة وتدعى “وفاء” نشرت تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” وأشارت فيها لثلاثة من شركات الطيران وقالت فيها: “بمناسبة يوم ميلادي إحدى أمنياتي أن أدخل مقصوره الطيار، فهل راح تسمحون وتحققونها لي”.وفق “أخبار 24”.