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أخبار محلية > تعرف على أبرز الصعوبات المالية التي واجهت السعوديين خلال 2018
04/03/2019   1:14 م

تعرف على أبرز الصعوبات المالية التي واجهت السعوديين خلال 2018

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كشفت دراسة حديثة عن الصعوبات المالية التي عاناها السعوديون خلال عام 2018، وتمثلت أبرز تلك الصعوبات في انخفاض الدخل والتعثر في سداد الفواتير والقروض.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة الملك خالد الخيرية فقد احتل انخفاض الدخل صدارة الصعوبات المالية بنسبة 43%، تلاه التعثر أو صعوبة تسديد فواتير الخدمات الحكومية بنسبة 24%، ومن ثم التعثر في سداد القروض أو الديون الشخصية بنسبة 19%.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان “سياسات الشمول المالي في المملكة” أن إيقاف المساعدات الحكومية جاء كرابع الصعوبات المالية التي أرَّقت المواطنين خلال العام الماضي وذلك بنسبة 14%، ثم الإفلاس 13%، تلاه المنع من العمل بسبب طوارئ صحية 8%، وفي الأخير فقدان العمل وخسارة المسكن بنسبة متساوية 7% لكل منهما. وفق “أخبار 24”.

يذكر أنه تم السماح لأفراد العينة باختيار أكثر من سبب؛ لذلك تجاوز إجمالي النسب 100% من خلال مسح مؤشر البنك الدولي للشمولية المالية.

تعرف على أبرز الصعوبات المالية التي واجهت السعوديين خلال 2018

أخبار محلية
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