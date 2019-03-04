قانونيون: الإعلان عن المفلسين ليس تشهيراً حتى وإن لم تكتسب أحكام التشهير القطعية

أكد قانونيون أن إعلان الإفلاس باسم المفلس والجهة التابعة له، لا يعدّ تشهيراً حتى وإن لم يكتسب الحكم بالإفلاس القطعية، وكان بالإمكان الاستئناف فيه.
وأوضح المحامي فهد بارباع، وفقاً لـ “عكاظ”، أن افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفية الواردة في نظام الإفلاس يجعل الإعلان عن الإفلاس نظامياً، وليس هناك أي تجاوز أو مخالفة نظامية على إعلان أسماء الشركات التي تقدمت للمحكمة، وفق نظام الإفلاس، ولا يعد الأمر تشهيراً.
بدوره، لفت المحامي يوسف الجبر إلى أن الإعلان يعد تشهيراً في حال لا يكون هناك مبرر للإعلان عن الإفلاس، وعدم اعتماده على وقائع حقيقية، أما النشر عن المفلس إذا اتفق مع الواقع وصدر به حكم قضائي، فإنه لا يعدّ تشهيراً ولو كان الحكم ابتدائياً.