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اخبار رياضية > السومة: الجماهير السورية ظلمتني
04/03/2019   1:12 م

السومة: الجماهير السورية ظلمتني

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صرح مهاجم الأهلي اللاعب السوري عمر السومة بأنه عُرض عليه شارة القيادة في النادي الأهلي ،لكنه رفض، قائلا: ” لا أحب المظاهر ولا تهمني الكابتنية ” .

وعن خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية، قال: ” بعض الجماهير السورية ظلمتني كثيرًا، وكل الحديث عني في كأس آسيا غير صحيح وسيأتي وقت سأوضح فيه حقيقة هذه الأقاويل ” .

وأضاف: ” بعد خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية تحدثت مع المدرب وشرحت له حجم الضغوطات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة لهذا قرر اراحتي ” . وفق صدي.

وأكد أنه يخدم الكيان الأهلاوي ولاتوجد لديه مشكلة مع أي مدرب، قائلا: ” جمهور الأهلي لم يقصر معي وثقته بي كبيرة ” .

يذكر أن عمر السومة قاد فريقه للتعادل مع الاتحاد بهدف خرافي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

السومة: الجماهير السورية ظلمتني

اخبار رياضية
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